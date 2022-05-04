Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi yarı final) 11'ler belli oldu!
Sadece Şampiyonlar Ligi'nin değil, 2022'nin en heyecan verici maçı bu akşam oynanacak... Yarı finaldeki yıldızlar savaşında Real Madrid, İngiltere'de 4-3 yenildiği Manchester City'yi Santiago Bernabeu'da ağırlayacak, finalde Liverpool'un rakibi belli olacak. La Liga'da şampiyonluğu ilan Carlo Ancelotti yönetimindeki Real, evinde kazanıp 17. kez final oynamanın hesaplarını yapıyor. Son finalist olan Pep Guardiola'nın ise City'si ise bir kez daha finale çıkmanın hayalini kuruyor. Dev maça saatler kala Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları da futbolseverler tarafından merak konusu. Şifresiz olarak ekranlara gelecek Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ile ilgili detaylar haberimizde. Dev maçın 11'leri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde son finalist bu akşam belli olacak. Real Madrid, deplasmanda 4-3 yenildiği İngiliz ekibi Manchester City'yi Bernabeu'da ağırlayacak, finalde Liverpool'un rakibi belli olacak. PSG ve Chelsea'yi inanılmaz maçlar sonrası eleyen Real, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesinin ardından bu arenada 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor. İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren son finalist Manchester City ise bir kez daha finale çıkmanın hayalini kuruyor.
Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği Real Madrid - Manchester City maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen ile TV8,5'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Dev maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.
4-3 biten ve günlerce konuşulan Manchester City-Real Madrid maçının İspanya’daki rövanşı yine açık kanaldan yayınlanacak.
Real Madrid - Manchester City 11'ler:
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Vinicius, Benzema.
Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Foden, Jesus.
Real Madrid - Manchester City maçı son dakika !
Carlo Ancelotti yönetimindeki ev sahibinde Hazard sakatlığı sebebiyle yok, savunmanın sigortası Alaba'nın durumu belirsiz. Teknik direktör Pep Guardiola'nın City'sinde sağ bek Kyle Walker'ın sakatlığı devam ediyor.