Real Madrid - Manchester City maçı (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde son finalist bu akşam belli oluyor. Real Madrid, deplasmanda 4-3 yenildiği İngiliz ekibi Manchester City'yi Bernabeu'da ağırlıyor. Karşılaşmanın kazananı finalde Liverpool'un rakibi olacak. PSG ve Chelsea'yi inanılmaz maçlar sonrası eleyen Real, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesinin ardından bu arenada 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor. İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren son finalist Manchester City ise bir kez daha finale çıkmanın hayalini kuruyor.

Maçtan dakikalar

4'| Real Madrid'in etkili geldiği hücumda, Carvajal sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Benzema kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

Kısa süreli gerginlik

8'| Real Madrid'den Luka Modric ile Manchester City'den Aymeric Laporte arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Maçın hakemi iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

12'| Real Madrid, Karim Benzema ile etkili geldi. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Valverde, yerden içeri çevirdi. Penaltı noktasına yakın bir bölgeden Benzema şutunu gönderdi. Top üstten auta çıktı.

19'| Savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Vinicius Junior, vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

Not: Sayfa sürekli güncellenmektedir

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği Real Madrid - Manchester City maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başladı ve Exxen ile TV8,5'tan canlı olarak ekranlara geliyor. Dev maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde.

4-3 biten ve günlerce konuşulan Manchester City-Real Madrid maçının İspanya’daki rövanşı yine açık kanaldan yayınlanıyor.

Real Madrid - Manchester City 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Vinicius, Benzema.

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Foden, Jesus.

Real Madrid - Manchester City maçı son dakika !

Carlo Ancelotti yönetimindeki ev sahibinde Hazard sakatlığı sebebiyle yok, savunmanın sigortası Alaba'nın durumu belirsiz. Teknik direktör Pep Guardiola'nın City'sinde sağ bek Kyle Walker'ın sakatlığı devam ediyor.