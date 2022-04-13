Real Madrid, Luka Modric ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Real Madrid, gelecek sezon yapılanması için iç transfere yöneldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Madrid ekibi sözleşmesinin bitmesine 2 ay kalan, 36 yaşındaki Hırvat yıldız Luka Modric ile gelecek sezon da devam etmek istiyor. Eflatun-Beyazlılar, tecrübeli futbolcu ile Mayıs ayında sözleşme uzatma görüşmeleri gerçekleştirecek.

2012 senesinden bu yana Real Madrid forması giyen Luka Modric, bu sezon 37 maçta forma giyerken 3 gol ve 9 asistlik performansa imza attı. Hırvat futbolcu, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi yendiği maçtaki asistiyle de gündem olmuştu.

Vinicius Junior ile de görüşelecek

İspanyol devi aynı zamanda bu sezon gösterdiği başarılı performanslar ile dikkatleri üzerine çeken Vinicius Junior'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Brezilyalı futbolcunun mevcut kontratı 2024 yılında sona eriyor.



