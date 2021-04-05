29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi çeyrek finallerin heyecanı başlıyor... Gecenin maçı İspanya'da Real Madrid ile Ozan Kabak'lı Liverpool arasında oynanacak. İki takım en son 2018'deki Devler Ligi finalinde karşılaşmış ve Real, Liverpool'u 3-1 yenerek kupayı almıştı. Finalde İspanyollar'ın kaptanı Sergio Ramos, Mohamed Salah'ı omzundan sakatlamış ve bu olay uzun süre konuşulmuştu.

Bu kez Sergio Ramos yok!

Ancak yaklaşık 3 yıl sonraki rövanş öncesi Ramos, kendisi gibi sakatlıkları devam eden Hazard ve Carvajal'le birlikte İngilizler'e karşı forma giyemeyecek. Konuk ekipte de Origi, Matip, Kelleher, Virgil van Dijk, Henderson ve Joe Gomez yok. Hafta sonu ligde Barcelona ile El Clasico'da karşılaşacak Real, Liverpool'a karşı son 3 maçı da kazandı.

Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

6 Nisan Salı günü Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00’de başlayacak. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikayı Felix Brych yönetecek. Maçın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Real Madrid - Liverpool muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Junior, Asensio, Benzema

Liverpool: Alisson, Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Jota