29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi çeyrek finallerin heyecanı başladı... Gecenin maçı İspanya'da Real Madrid ile Ozan Kabak'lı Liverpool arasında oynanıyor. İki takım en son 2018'deki Devler Ligi finalinde karşılaşmış ve Real, Liverpool'u 3-1 yenerek kupayı almıştı. Finalde İspanyollar'ın kaptanı Sergio Ramos, Mohamed Salah'ı omzundan sakatlamış ve bu olay uzun süre konuşulmuştu.

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Bu kez Sergio Ramos yok!

Ancak yaklaşık 3 yıl sonraki rövanş öncesi Ramos, kendisi gibi sakatlıkları devam eden Hazard ve Carvajal'le birlikte İngilizler'e karşı forma giyemiyor. Konuk ekipte de Origi, Matip, Kelleher, Virgil van Dijk, Henderson ve Joe Gomez yok. Hafta sonu ligde Barcelona ile El Clasico'da karşılaşacak Real, Liverpool'a karşı son 3 maçı da kazandı.

Real Madrid - Liverpool maçı hangi kanalda?

Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan müsabaka TSİ 22.00’de başladı. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikayı Felix Brych yönetiyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde.

Real Madrid - Liverpool ilk 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Vinicius Jr., Modric, Asensio, Benzema

Liverpool: Alisson, Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson, Fabinho, Keita, Wijnaldum, Salah, Jota, Mane