Real Madrid, Levante'yi zor da olsa mağlup etti: 3-2

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid, La Liga mücadelesinde Levante'yi 3-2 mağlup etti.

15 Eylül 2019, Pazar 06:01
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Real Madrid, Levante'yi zor da olsa mağlup etti: 3-2

İspanya La Liga ekiplerinden ve temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid, 4. hafta mücadelesinde sahasında Levante’yi ağırladı.

Eflatun-Beyazlılar, 25 ve 31. dakikada Karim Benzema’nın sayılarıyla 2-0 öne geçti. Devrenin skorunu ise 40’ta Casemiro belirledi: 3-0.

İkinci yarının başlama düdüğünden 4 dakika sonra konuk ekip Mayoral ile farkı 1’e indirdi: 3-1. Levante, 75’te Melora ile umutlandı: 3-2.

Kalan dakikalarda rakibine şans tanımayan Başkent ekibi sahadan galip ayrılmayı başardı. 

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