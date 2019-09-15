İspanya La Liga ekiplerinden ve temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid, 4. hafta mücadelesinde sahasında Levante’yi ağırladı.
Eflatun-Beyazlılar, 25 ve 31. dakikada Karim Benzema’nın sayılarıyla 2-0 öne geçti. Devrenin skorunu ise 40’ta Casemiro belirledi: 3-0.
İkinci yarının başlama düdüğünden 4 dakika sonra konuk ekip Mayoral ile farkı 1’e indirdi: 3-1. Levante, 75’te Melora ile umutlandı: 3-2.
Kalan dakikalarda rakibine şans tanımayan Başkent ekibi sahadan galip ayrılmayı başardı.