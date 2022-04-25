Real Madrid, La Liga şampiyonluğuna çok yakın

La Liga'da Real Madrid şampiyonluğa çok yaklaştı. Carlo Ancelotti yönetimindeki İspanyol devi bu sezon hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı bir performans sergiledi.

Messi'nin ayrılığı sonrası kriz yaşayan ve Xavi'nin gelişiyle toparlanan Barcelona, evinde oynadığı son 2 maçı Cadiz ve Rayo Vallecano'ya 1-0'lık sonuçlarla kaybedince, Real Madrid'in işi de oldukça kolaylaştı. Madrid devine kalan 5 maçta 1 puan şampiyonluk için yetecek.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City ile kozlarını paylaşacak olan Real Madrid, La Liga'da son olarak 2019/20 sezonunda şampiyon olmuştu.