Real Madrid’in listesine eklenen son oyuncu Kostas Sloukas... İspanyol devi, gelecek sezon için büyük oynamaya kararlı.

Bu sezon kısa rotasyonunda nitelik ve nicelik olarak eksik kalan Madrid ekibi, gelecek sezon Los Galacticos’un basketbol versiyonunu oluşturmak istiyor. Bu sebepten ötürü de listelerinde yıldız oyuncular var.

İspanyollar, daha önce Madrid’in Vasilije Micic ve Nando de Colo’yu istediğini yazmıştı. Marca’dan Nacho Duque’nin haberine göre listeye iki isim daha katıldı.

Fenerbahçe Beko oyun kurucusu Kostas Sloukas ve CSKA Moskova’nın 1 numarası Sergio Rodriguez.

Haberde Madrid’in finansal olarak Türk ve Rus kulüpleri ile yarışmakta zorluk çekeceği ancak İspanyolların son yıllarda alınan iyi sonuçlar, Laso’nun oyun stili, Madrid’teki kaliteli hayat gibi faktörlerle oyuncuları cezbedebileceği yazıldı.

Kostas Sloukas‘ın Fenerbahçe Beko ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Eurohoops kaynaklarına göre her iki tarafın bu yaz sözleşmeden çıkış hakkı var ancak Yunan oyuncu Sarı Lacivertli ekipte olmaktan dolayı son derece mutlu.

EuroHoops