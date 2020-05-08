Real Madrid ısınıyor!

230 bin vaka ve 25 binden fazla ölüm sayısı ile Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İspanya’da takımlar bir bir idmanlarına başlıyor. Bazı takımlar liglerin oynanmasını isterken, bazıları ise maçlara devam edilmesine karşı. Ancak her şeye rağmen çalışmalar sürüyor. Dün de Real Madrid, liglerin yeniden oynanması ihtimaline karşın çalışmalarına başladı.

İlk olarak oyuncular kulübün sağlık merkezinde birtakım kontrollerden geçirildi. Sonrasında ise sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde antrenman yapıldı.