Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde üçünçü hafta maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Gecenin sonucu en çok merakla beklenen mücadelesi, B Grubu'nda oynanacak. İlk 2 maçında sadece 1 puanı bulunan sonuncu Real Madrid, 2 puanla üçüncü durumdaki İtalyan ekibi Inter'i, İspanya'da ağırlayacak. İki devin de gruptaki gelecekleri açısından son derece kritik olan kapışma öncesi Real'de Odegaard, Carvajal, Odriozola, Mariona ve Nacho sakat, Eder Militao ise dün koronavirüse yakalandı. Inter'de, Vecino, Sensi, Alexis Sanchez, Skriniar ve Romelu Lukaku forma giyemeyecek.

İki takımın bugüne kadar yaptıkları maçlarda Los Galacticos 6, İnter 7 kez kazandı, 2 mücadelede berabere sonuçlandı. İtalyan temsilcisinin 19 golüne, İspanyollar 20 golle cevap verdi. Ev sahibinde son lig maçında sahalara dönen Eden Hazard’ın, Benzema ve Asensio ile birlikte hücum hattında yer alması bekleniyor. Grubun diğer maçında ise 4 puanlı lider Shakhtar Donetsk, 2 puanlı ikinci M’Gladbach’ı 20.55’te konuk edecek.

Real Madrid - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 23.00'te başlayacak Real Madrid - Inter maçı beIN Sports HD1'den naklen ekranlara gelecek. Clement Turpin'in düdük çalacağı dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Real Madrid - Inter muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Mendy, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kross, Valverde, Asensio, Hazard, Benzema

Inter: Handanovic, D’Ambrosio, Vrij, Kolarov, Barelli, Brozovic, Vidal, Young, Hakimi, Perisic, Martinez