Real Madrid - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (İLK 11'LER)
Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu’nda Real Madrid ile Inter, kozlarını İspanya’da paylaşacak. Henüz maç kazanamayan iki devin kapışması, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kritik kapışma öncesi Real Madrid'de Odegaard, Carvajal, Odriozola, Mariona ve Nacho sakat, Eder Militao ise dün koronavirüse yakalandı. Inter'de, Vecino, Sensi, Alexis Sanchez, Skriniar ve Romelu Lukaku forma giyemeyecek. Peki, Real Madrid - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Inter muhtemel 11'ler ve dev maç ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri haberimizde.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde üçünçü hafta maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Gecenin sonucu en çok merakla beklenen mücadelesi, B Grubu'nda oynanacak. İlk 2 maçında sadece 1 puanı bulunan sonuncu Real Madrid, 2 puanla üçüncü durumdaki İtalyan ekibi Inter'i, İspanya'da ağırlayacak. İki devin de gruptaki gelecekleri açısından son derece kritik olan kapışma öncesi Real'de Odegaard, Carvajal, Odriozola, Mariona ve Nacho sakat, Eder Militao ise dün koronavirüse yakalandı. Inter'de, Vecino, Sensi, Alexis Sanchez, Skriniar ve Romelu Lukaku forma giyemeyecek.
Real Madrid - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
TSİ 23.00'te başlayacak Real Madrid - Inter maçı beIN Sports HD1'den naklen ekranlara gelecek. Clement Turpin'in düdük çalacağı dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
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Real Madrid - Inter ilk 11'ler:
Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Perisic, Lautaro Martinez
İki takımın bugüne kadar yaptıkları maçlarda Los Galacticos 6, İnter 7 kez kazandı, 2 mücadelede berabere sonuçlandı. İtalyan temsilcisinin 19 golüne, İspanyollar 20 golle cevap verdi. Ev sahibinde son lig maçında sahalara dönen Eden Hazard’ın, Benzema ve Asensio ile birlikte hücum hattında yer alması bekleniyor. Grubun diğer maçında ise 4 puanlı lider Shakhtar Donetsk, 2 puanlı ikinci M’Gladbach’ı 20.55’te konuk edecek.