Real Madrid ilk Hazard teklifini yaptı!

Son 3 sezonun Şampiyonar Ligi şampiyonu Real Madrid'de yönetim, bu sezon son 16 turunda Avrupa'ya veda etmesinin ardından radikal kararlar almıştı.

Yeni sezon planlaması kapsamında Zidane'ın ilk isteği olan Eden Hazard için Chelsea'ye 100 milyon dolarlık ilk teklif yapıldı.

Haziran 2020'de sözleşmesi bitecek olan Eden Hazard için yapılan ilk teklifin Chelsea yönetimi tarafından reddedildiği öğrenildi.

Real Madrid'e gitme konusunda isteğini gizlemeyen Eden Hazard'ın bu sezon transferine onay verilmezse Chelsea ile sözleşme uzatmayacağı öğrenildi.

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