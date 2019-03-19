Real Madrid ilk Hazard teklifini yaptı!

Zinedine Zidane'ı yeniden takımın başına getirdikten sonra transfer çalışmalarına başlayan Real Madrid yönetimi, uzun süredir gündemlerinde olan Eden Hazard için ilk resmi teklifini yaptı.

19 Mart 2019, Salı 10:07
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Real Madrid ilk Hazard teklifini yaptı!

Son 3 sezonun Şampiyonar Ligi şampiyonu Real Madrid'de yönetim, bu sezon son 16 turunda Avrupa'ya veda etmesinin ardından radikal kararlar almıştı.

Yeni sezon planlaması kapsamında Zidane'ın ilk isteği olan Eden Hazard için Chelsea'ye 100 milyon dolarlık ilk teklif yapıldı.

Haziran 2020'de sözleşmesi bitecek olan Eden Hazard için yapılan ilk teklifin Chelsea yönetimi tarafından reddedildiği öğrenildi.

Real Madrid'e gitme konusunda isteğini gizlemeyen Eden Hazard'ın bu sezon transferine onay verilmezse Chelsea ile sözleşme uzatmayacağı öğrenildi. 

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