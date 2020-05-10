Real Madrid ile Manchester United arasında Mohammed Salisu yarışı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Harry Maguire'ın yanına bir partner ararken gündeme gelen son isim Valladolid forması giyen Mohammed Salisu oldu.

Solskjaer, Maguire'ın yanında Lindelöf'ü tercih ediyordu fakat İsveçli oyuncunun bir türlü beklentileri karşılayamaması stopere yönelik transfer arayışlarını hızlandırdı.

Bu doğrultuda Manchester United, Valladolid formasıyla büyük çıkış yakalayan Mohammed Salisu'yu listesine ekledi. Ganalı oyuncunun menajerlini Juan Mata'nın babasının yapıyor oluşu da transfer adına United'ın elini güçlendiren noktalardan biriydi fakat oyuncu için Real Madrid'in de son derece istekli olduğu biliniyor.

Valladolid ile yeteneklerini göstermeyi başaran 20 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesinin 10.4 milyon Pound'luk bir serbest kalma maddesi içerdiği belirtiliyor.