Real Madrid-Granada maç sonucu: 1-0

İspanya La Liga'nın 23. haftasında lider Real Madrid sahasında Granada'yı ağırladı. Baştan sona mücadelede üstün olan taraf Real Madrid ilk yarıda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

Los Galacticos aradığı golü ikinci devrede buldu. 74.dakikada Eder Militao'nun asistinde Marco Asensio sahneye çıktı ve Eflatun-Beyazlılar'a altın değerinde 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 53 yapıp, takipçisi Sevilla ile farkı 7'ye çıkarttı. Granada ise 23. hafta sonunda 24 puanla 16. sırada kaldı.



