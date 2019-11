Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Real Madrid ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Galatasaray A Grubu'nda ilk maçta 1-0 yenildiği rakibini zorlu maçta deplasmanda mağlup etmek istiyor. Galatasaray'da bu önemli mücadele öncesi Falcao sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Real Madrid’de ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray’a karşı görev yapamayacak. Öte yandan Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam Madrid'de Real Madrid - Galatasaray maçında olacak. Futbol severler Real Madrid - Galatasaray maçı yayın bilgilerini merak ediyor.

Peki, Real Madrid - Galatasaray maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Real Madrid - Galatasaray maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Real Madrid - Galatasaray Avrupa'da yayınlayan kanallar listesi...

Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa

Real Madrid - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başkent Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer’in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00’te başlayacak. Kritik karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Real Madrid - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Andone

Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak. Kolombiyalı golcü, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından ikinci Real Madrid müsabakasında da sahaya çıkamayacak. Süper Lig’deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak. Real Madrid’de ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray’a karşı görev yapamayacak.

Falcao ve Şener, Real Madrid maçında yok

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Real Madrid maçının kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı süren Şener Özbayraklı ve Radamel Falcao kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belirlendi. Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina"

Son 9 resmi maçta 2 galibiyet

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 4. haftasında 13 Eylül’de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 9 resmi maça çıktı. Ligde 6 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

Gol yollarında etkisiz kaldı

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa’da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların yarısında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol atamayan tek takım

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

Galatasaray ile Real Madrid 9. randevuda

Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk müsabakalarına 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa’da çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar uzatmalarda Mario Jardel’in attığı altın golle kazanmış ve kupaya uzanan taraf olmuştu.

Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 8 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 5 kez sahadan galip ayrıldı. Aslan, Madrid kalesine 10 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü.

İspanyollar ile 32 kez karşılaştı

Galatasaray, İspanyol takımları ile bugüne kadar 32 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, 18 defa da rakiplerine mağlup oldu. 6 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 31 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 58 gole engel olmadı.

Avrupa kupalarında 283. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 282 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 109 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 282 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 416 gol gördü.

Madrid deplasmanından Aslan galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Şampiyonlar Ligi’ndeki 114. müsabaka

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 113 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28’inden galibiyetle ayrılırken, 57 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 185 gole kapatamadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 75 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 30 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.

Avrupa’daki galibiyet hasreti 10 maç

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 8 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (7 mağlubiyet, 3 beraberlik).

Galatasaray, Terim ile 76. Avrupa maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında yarın İspanya’nın Real Madrid ekibine konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 76. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 75 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30’unu kazanırken, 16’sında berabere kaldı, 29’unu ise mağlubiyetle tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 104 gol gördü.

Galatasaray’ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Şampiyonlar Ligi’nde 51. maç

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 51. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 50 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 26 kez de mağlup oldu.

Galatasaray’ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde 9 sezondaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P

1997-98 6 1 1 4 4 11 4

1998-99 6 2 2 2 8 8 8

1999-00 6 2 1 3 10 13 7

2002-03 6 1 1 4 5 10 4

2003-04 6 2 1 3 6 8 7

2012-13 10 5 2 3 14 14 17

2013-14 1 0 0 1 1 6 0

2018-19 6 1 1 4 5 8 4

2019-20 3 0 1 2 0 2 1

UEFA Kupası’nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı. Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal’i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa’daki ilk kupasını kazandı. Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

Galatasaray, Avrupa’da deplasman galibiyetini unuttu

Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Almanya’nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 18 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 18 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı. Galatasaray, bu süreçte İngiltere’nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka’nın Kopenhag, İtalya’nın Lazio, İspanya’nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya’nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika’nın Anderlecht, Portekiz’in Benfica ve Porto, İsveç’in Östersunds ile Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda İtalya’nın Juventus, Kazakistan’ın Astana ve Portekiz’in Benfica takımlarıyla yaptığı maçlardan beraberlikle döndü. Galatasaray, son olarak bu sezon grupta Belçika’nın Club Brugge takımıyla yaptığı maçta 0-0 berabere kalmıştı.

Dış sahadaki son 6 maçta golü yok

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 6 müsabakada da gol atamadı. Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya’nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 dış saha maçında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 6 deplasman maçında sırasıyla Östersunds’a 2-0, Porto’ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova’ya 2-0’lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ve Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi’nde hasret 15 maç

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki galibiyet hasreti ise 15 maç oldu. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa’nın futboldaki en büyük organizasyonunda dış sahadaki son 15 karşılaşmada galibiyet alamadı. "Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya’nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2’lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 15 dış saha maçında 3 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 33 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda sadece 5 maç kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 56 karşılaşmanın 5’ini kazanıp, 11’inde berabere kaldı. Galatasaray, 40 dış saha mücadelesinde ise rakiplerine yenildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 113 gol gördü.