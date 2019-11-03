Real Madrid - Galatasaray maçı öncesi son dakika

2-0’lık Rizespor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray’da yaralar sarılıyor... Sarı- Kırmızılılar vakit kaybetmeden Real Madrid deplasmanı hazırlıklarına başlarken, futbolcuların üzerindeki gerginliğin, yerini sakinliğe bıraktığı görüldü. Dün sabahki çalışmada, Rizespor karşısında ilk 11’de forma giyen isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koordinasyon ve sürat çalışmasının ardından hedefli pas oyunu ve oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirdi.

Milli araya kadar İspanya’da

Teknik direktör Fatih Terim’in İspanya’da tedavi olacağını açıkladığı ve milli arada takıma dönmesi beklenen Radamel Falcao ise bu çalışmada yer almadı. Kolombiyalı golcü, Madrid kafilesinde yer alacak, ancak takım Türkiye’ye döndükten sonra rehabilitasyon sürecini İspanya’da geçirecek.

Zinedine Zidane mesaj yolladı

Şampiyonlar Ligi’ndeki grupları hakkında bir değerlendirme yapan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, “PSG çok kaliteli bir takım. Onlara karşı dikkatli olmalıyız. Ancak önümüzde önemli maçlar var. Şu an Galatasaray’a odaklanmalıyız” dedi. Vatandaşı Mbappe’nin performansını da yorumlayan Fransız hoca, “Bu kadar başarılı olmasına şaşırmamak gerek. O, dünyanın en iyi oyuncularından biri ve bunu rakamlarla da kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.