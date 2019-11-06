Real Madrid-Galatasaray (CANLI) gs-real madrid canlı yayın

UEFA Gençlik Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid'in konuğu oluyor. Dev maç öncesi gençlerin de nasıl bir performans göstereceği herkes tarafından merak edildi.

Sarı Kırmızılı kulübün son dönemlerde sık sık çıkardığı genç futbolcular akıllara geldiğinde bu tarz maçların önemi daha da artıyor.

Mücadelenin GS TV'de maç yayını yok.UEFA TV mücadeleyi internet üzerinden yayınlanıyor. Mücadeleyi canlı aktarıyoruz. Ayrıntıları Fanatik.com.tr'de bulabilirsiniz.

Golden sonra asker selamı

UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid maçında Galatasaray'ın attığı beraberlik golünden sonra futbolcular asker selamı verdi.