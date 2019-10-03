Real Madrid - Fenerbahçe (FB - Real) bein sports canlı izle

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında İspanya’da Real Madrid’e konuk olacak. Geride kalan sezonda Final Four'a kalan iki ekip, sezon açılışında birbirlerine rakip olacaklar. İspanya’nın Vitoria şehrinde düzenlenen Dörtlü Final’in üçüncülük maçında Real Madrid, Fenerbahçe Beko’yu 94-75 mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Joffrey Lauvergne’in yarın forma giymesi beklenmiyor.İki takım 2001 yılından bu yana tek isim altında oynanan Turkish Airlines EuroLeague'de 20. randevularına çıkacaklar. Geride kalan 19 maçta Real Madrid’in galibiyet sayılarında 11-8 üstünlüğü bulunuyor.

Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya’nın başkenti Madrid’de Wizink Center’da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

En başarılısı Obradovic

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, THY Avrupa Ligi’nde 25. sezonuna başlayacak. Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atarak başlayan Obradovic, biri Fenerbahçe’yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı Avrupa’nın bir numaralı kupasını ilk kez Partizan’la elde etti. Tecrübesiyle ligdeki diğer 17 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi’nde şampiyonluk sevincini 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017’de yaşadı. Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa’nın zirvesine çıktı. Henüz 31 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı yakalayan Obradovic’in takımı, İstanbul’daki Dörtlü Final’in finalinde Joventut Badalona’yı 71-70 yenerek kupayı elde etti.

Tecrübeli başantrenör, Joventut Badalona’yla 1993-1994, Real Madrid’le 1994-1995 sezonunda Dörtlü Finaller sonucunda finalde Yunan ekibi Olympiakos’u yenerek zafere ulaştı. Sırp çalıştırıcı, efsanesi haline geldiği Panathinaikos’la ise 8 kez Dörtlü Final’de yer alıp, 5 Avrupa şampiyonluğuna imza attı. Obradovic, başarılarına Fenerbahçe’nin başında da devam etti. Fenerbahçe’yi üst üste 5 kez Dörtlü Final’e taşıyan tecrübeli başantrenör, sarı-lacivertlileri 2017’de ise Avrupa’nın zirvesine yerleştirdi. Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos’la 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) ilk kazanan başantrenör olarak tarihe geçti. - Obradovic’e en fazla yaklaşan Messina Obradovic’e Avrupa Ligi zaferlerinde en fazla yaklaşan isim, en büyük rakiplerinden biri olan İtalyan başantrenör Ettore Messina oldu.

Avrupa basketboluna 5 sezon sonra ülkesinin takımı AX Armani Exchange Olimpia Milan için dönen Messina, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova’yla ikişer kez kazandı. Obradovic dışında diğer 17 başantrenörün kupa sayısı 10 oldu. Messina 4, CSKA Moskova’nın başantrenörü Dimitris Itoudis ve Real Madrid’in başantrenörü Pablo Laso, ikişer defa şampiyonluk yaşadı. Barcelona’nın başantrenörü Svetislav Pesic ile Olympiakos’un çalıştırıcısı David Blatt’a bu kupayı birer kez kazanma başarısı gösterdi. Ligdeki diğer 12 başantrenörün ise kupası bulunmuyor.

Obradovic’i, Messina, Reneses ve Ergin Ataman izledi

Obradovic, Avrupa’nın bir numaralı kupasında 25. kez boy göstererek de diğer meslektaşlarına fark attı. Bu organizasyonda Obradovic’in sayısına en fazla yaklaşan isim ise AX Armani Exchange Olimpia Milan Başantrenörü Messina, Alba Berlin Başantrenörü Aito Garcia Reneses ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman oldu. Messina 18’inci, Reneses 15’inci, Ergin Ataman ise bu kulvarda 14’üncü kez boy gösterecek.

Ligin en yaşlısı Reneses, en genci Jasikevicius

THY Avrupa Ligi’nde bu sezon en yaşlı başantrenör Alman ekibi Alba Berlin’i çalıştıracak Aito Garcia Reneses olacak. İspanyol ekibinin 73 yaşındaki başantrenörü, 15. kez Avrupa Ligi tecrübesi yaşayacak. Ligin en genç başantrenörü olarak ise Litvanya temsilcisi Zalgiris’in 43 yaşındaki çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius görev yapacak.

Bu kulvarda 5. kez takımının başında yer alacak Jasikevicius, takımını son iki sezonda bir kez Dörtlü Final’e, bir defa da play-off’a taşıma başarısı göstermişti. Avrupa Ligi’nin bu sezon ilk kez boy gösterecek başantrenörleri ise Fransa ekibi ASVEL’den Zvezdan Mitrovic ve İspanyol ekibi Valencia’dan Jaume Ponsarnau olacak.Fenerbahçe Beko - Real Madrid arasındaki geçmiş maçlar!

Fenerbahçe Beko - Real Madrid arasındaki geçmiş maçlar!

2018-19 – Final Four – Real Madrid 94-75 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon – Real Madrid 101-86 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 65-63 Real Madrid

2017-18 – Final Four – Real Madrid 85-80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal Sezon – Real Madrid 83-86 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal Sezon – Fenerbahçe Doğuş 77-79 Real Madrid

2016-17 – Final Four – Fenerbahçe 84-75 Real Madrid

2016-17 – Normal Sezon – Real Madrid 61-56 Fenerbahçe

2016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 78-77 Real Madrid

2015-16 – Playoff – Real Madrid 63-75 Fenerbahçe

2015-16 – Playoff – Fenerbahçe 100-78 Real Madrid

2015-16 – Playoff – Fenerbahçe 75-69 Real Madrid

2015-16 – Normal Sezon – Real Madrid 80-73 Fenerbahçe

2015-16 – Normal Sezon – Fenerbahçe 77-66 Real Madrid

2014-15 – Final Four – Real Madrid 96-87 Fenerbahçe Ülker

2012-13 – Normal Sezon – Real Madrid 77-61 Fenerbahçe Ülker

2012-13 – Normal Sezon – Fenerbahçe Ülker 75-83 Real Madrid

2007-08 – Normal Sezon – Real Madrid 87-77 Fenerbahçe Ülker

2007-08 – Normal Sezon – Fenerbahçe Ülker 72-80 Real Madrid

Fenerbahçe Beko Avrupa'da 510. maçına çıkıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'le yapacağı mücadeleyle Avrupa kupalarında 510. maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 509 karşılaşmada 295 galibiyet elde etti, 214 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı. Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan sarı-lacivertliler, iki müsabakayı da kaybetti.

THY Avrupa Ligi'nde 307 maç

Fenerbahçe Beko, yeni sezonda şampiyonluk hedeflediği THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 307 maç yaptı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 184 galibiyet alırken, 123 kez de salondan yenilgiyle ayrıldı.

Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan ve kulüpler bazındaki en büyük organizasyon olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti. Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.

184 galibiyetin 135'i Obradovic'le

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'ndeki 184 galibiyetinin 135'ini başantrenör Zeljko Obradovic'le elde etti. Obradovic'in 2013 yılında takımın başına gelmesiyle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin iddialı takımlarından biri oldu. Sırp başantrenörle 7. sezonuna başlayan Fenerbahçe, önceki 6 sezonun 5'inde Dörtlü Final oynama başarısı göstermiş ve 2016-2017'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Fenerbahçe, Obradovic yönetiminde çıktığı 189 THY Avrupa Ligi maçında 135 galibiyet elde ederken 54 kez de rakiplerine yenildi.

Avrupa kupalarında ilk Dörtlü Final 2005'te

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in değişmezi oldu

Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda yer aldığı Dörtlü Final organizasyonun değişmez takımlarından biri olmayı başardı. Bu organizasyonda sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.



