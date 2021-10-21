Real Madrid-Fenerbahçe Beko (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Real Madrid’e konuk oluyor. Deplasmanda hiç galibiyeti olmayan Kanarya zorlu karşılaşmada fire vermemeye çalışıyor. Ligde ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 8. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 3 galibiyet ve bir yenilginin ardından 4. sırada bulunuyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: Real Madrid 10-15 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU: Real Madrid 35-41 Fenerbahçe Beko

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Real Madrid 50-52 Fenerbahçe Beko

Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wizink Center’da oynanan Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22:00’de başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Takım İstatistikleri – Hücum (Real Madrid - Fenerbahçe Beko):

Atılan Sayı: 83.0 – 74.5

2 Sayı: %57.4 - %56.1

3 Sayı: %34.0 - %32.9

Serbest atış: %82.7 - %67.2

Ribaund: 39.5 – 37.3

Asist: 20.8 – 18.8

Top çalma: 7.3 – 8.3

Blok: 3.5 – 3.8

Takım İstatistikleri – Savunma (Real Madrid - Fenerbahçe Beko):

Yenilen Sayı: 73.5 – 68.3

2 Sayı: %45.9 - %49.3

3 Sayı: %38.0 - %24.8

Serbest atış: %77.8 - %86.5

Ribaund: 28.5 – 34.0

Asist: 15.0 – 15.0

Top çalma: 5.0 – 9.3

Blok: 2.0 – 1.8

İstatistik Liderleri (Real Madrid - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Tavares 13.5, Yabusele 13.5, Heurtel 9.5 / De Colo 12.8, Booker 11.3, Vesely 9.5

Ribaund: Tavares 8.3, Yabusele 5.3, Poirier 5.0 / Vesely 6.8, Booker 6.3, Ahmet 5.0

Asist: Heurtel 5.5, Goss 3.3, Yabusele 2.5 / Henry 4.0, De Colo 3.8, Vesely 2.5

Top çalma: Tavares 1.5, Fernandez 1.3, Abalde 1.0 / Vesely 1.8, Henry 1.8, Booker 1.8

Verimlilik: Tavares 23.3, Yabusele 16.5, Heurtel 12.3 / De Colo 16.5, Booker 15.0, Vesely 13.0