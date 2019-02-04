Real Madrid evinde rahat kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 22. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Alaves’i 3-0 yendi.

04 Şubat 2019, Pazartesi 00:51
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Real Madrid evinde rahat kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 22. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Alaves’i 3-0 yendi.

Real Madrid’in gollerini son haftalarda formda olan Karim Benzema (Dk. 30) ile Vinicius (Dk. 80) ve Mariano Diaz Merija (Dk. 91) attı.

Bu sonuçla 42 puanla 3. sıradaki yerini koruyan Real Madrid, zirvedeki takımlardan Barcelona (50), Atletico Madrid (44) ve Sevilla (36) arasında haftayı galibiyetle kapatan tek takım oldu.

22. haftada Barcelona-Valencia: 2-2, Real Betis-Atletico Madrid:1-0 ve Celta Vigo-Sevilla: 1-0’lık skorlarla bitti.

Alaves ise 32 puanla 7. sıraya geriledi.

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