Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde son şampiyon unvanına sahip İspanyol devi Real Madrid, sahasında konuk ettiği Bayern Münih'i 91-78 mağlup etti.
Bayern Münih'te Stefan Jovic ve uzun sakatlığı sonrası iyileşme sürecinde olan Devin Booker zorlu maçta forma giyemediler.
Üçüncü çeyrekte 29-13'lük üstünlüğü yakalayarak avantaj sağlayan Real Madrid, kalan bölümde çok sıkıntı yaşamadan maçı kazanmayı başardı.
Real Madrid, toplamda 23. maçında 18. galibiyetini alırken üst üste 2. mağlubiyetini alan Bayern Münih de toplamda 12. kez kaybetti.
Real Madrid'de Sergio Llull 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Gabriel Deck, Jaycee Carroll ve Anthony Randolph 13'er sayıyla oynadılar.
Bayern Münih'te Danilo Barthel 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Petteri Koponen, Vladimir Lucic ve Nihad Dedovic 10'ar sayıyla maçı tamamladılar.