Önce İspanya La Liga'da, ardından da Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Real Madrid kadrosuna 2 önemli takviye yaptı. Alman stoper Antonio Rudiger bedelsiz bir şekilde takıma katıldı; Aurelien Tchouameni ise 80 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer edildi. Luka Jovic, Isco ve Gareth Bale ayrıldı. Zaten TD Carlo Ancelotti tarafından çok da tercih edilen isimler değildi... Kaptan Karim Benzema; "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kendinizi ekstra değerli hissetmenizi sağlıyor. Bundan sonra artık yapılması gereken, kazanma alışkanlığını devam ettirmek olacak..." dedi. Yeni transferlerin ilk 11'de olması beklenmiyor. Büyük olasılıkla stoperde "Eder Militao & David Alaba", orta alanda "Kroos, Casemiro & Modric" izleyeceğiz.

REAL MADRID - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI İDDAA ORANLARI!

Rangers'ı penaltılarla yenip UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt, Milan'dan Jens Petter Hauge'nin tapusunu aldı. Leverkusen'den Lucas Alario ve PSV Eindhoven'dan Mario Götze'ye toplamda 10 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Sağ beke Aurelio Buta, stopere Jerome Onguene takviyeleri yapıldı ancak iki isim de sakatlıkları nedeniyle Real Madrid maç kadrosuna alınmadı. Geçtiğimiz sezon 22 gol katkısı (7 gol - 15 asist) yapan ve UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun "en iyi oyuncusu" seçilen Filip Kostic, Juventus'a transfer olmak üzere... Hem ligde hem de kupadaki maçlarda ilk 11 başlamıştı, Finlandiya kafilesinde yer almadı. Kostic yerine sol kanatta Christopher Lenz forma giyecek. Sağ kanatta Ansgar Knauff oynayacak. Hücum merkezinde Rafael Borre; arkasında Daichi Kamada ile yeni transfer Götze olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid 8. kez UEFA Süper Kupa maçına çıkacak. (7 maç; 4 kupa - 3 yenilgi)

- Eintracht Frankfurt geçen sezon Avrupa'da oynadığı 13 maçın sadece 1'ini "90 dakika içerisinde" kaybetti. (7G 5B)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu! %65'lik kesim kemik kadrosunu koruyan İspanyol devinden bir kupa zaferi daha bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.