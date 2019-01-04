İspanyol devi Real Madrid’in futbol ve basketbolda kazandığı önemli kupaların anlatıldığı ‘Real Madrid: Dünyanın en iyisi’ kitabının tanıtımı, Santiago Bernabeu Stadı’nda yapıldı.

Kulüp Başkanı Florentino Perez burada yaptığı konuşmada, “Real Madrid, 116 yıllık bir düş. Sınırların ötesine geçen bir his. Futbolun en büyük efsanesiyiz. Kral 6. Felipe’nin dediği gibi, İspanya imajını dünyaya yayıyoruz” diye konuştu.

Los Galacticos’un, 13’ü futbolda, 10’u basketbolda olmak üzere tam 23 Avrupa Kupası bulunuyor.