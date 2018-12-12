Real Madrid-CSKA Moskova maç sonucu: 0-3

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Real Madrid, sahasında CSKA Moskova'ya 3-0 yenilerek şok bir mağlubiyet aldı. Santiago Bernabeu'da tarihi bir galibiyet alan CSKA Moskova'ya bu galibiyet yeterli olmadı.

CSKA'ya Santiago Bernabeu'da galibiyeti getiren goller 37. dakikada Fedor Chalov, 43. dakikada Georgi Schennikov ile 73. dakikada Arnor Sigurdsson'dan geldi.

Sahasında şok bir yenilgi alan Real Madrid , G Grubu'nu 12 puanda lider olarak tamamlayarak son 16'ya yükseltti. Bu mağlubiyet İspanyol devinin evinde oynadığı maçlarda Avrupa Kupalarındaki en ağır yenilgisi olarak tarihteki yerini aldı. Puanını 7'ye çıkartan CSKA Moskova ise ikili averajda Viktoria Plzen'in gerisinde kalarak grubu 4. sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.