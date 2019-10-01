Real Madrid - Club Brugge (CANLI)
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda Real Madrid ile Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta PSG'ye 3-0 yenilen Real Madrid Belçika ekibi karşısında kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Diagne'nin forması giydiği Club Brugge ise deplasmanda sürpriz peşinde. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde. Club Brugge 8. dakikada Dennis'in golü ile 1-0 öne geçti.
Temsilcimiz Galatasaray’ın yer aldığı A Grubu’nun ikinci haftasının ilk maçında bu akşam önce Real Madrid ile Club Brugge sahaya çıktı. İspanyol devi, taraftarı önünde Belçika temsilcisini konuk edecek. Ev sahibinde Marco Asensio ve Mendy, konuk Brugge’da da Eder Balanta ile Federico Ricca, sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. Real’de cezası sona eren kaptan Ramos da sahada olacak.
Santiago Bernabeu'da saat 19:55'te başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Mücadele başladı
Club Brugge, Real Madrid karşısında 8. dakikada Dennis'in golü ile 1-0 öne geçti.
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Real Madrid - Club Brugge ilk 11'ler:
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Kroos, Modric, Casemiro, Hazard, Lucaz Vazquez, Benzema
Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Rits, Vormer, Vanaken, Diatta, Tau, Dennis