Real Madrid - Club Brugge (CANLI)

Temsilcimiz Galatasaray’ın yer aldığı A Grubu’nun ikinci haftasının ilk maçında bu akşam önce Real Madrid ile Club Brugge sahaya çıktı. İspanyol devi, taraftarı önünde Belçika temsilcisini konuk edecek. Ev sahibinde Marco Asensio ve Mendy, konuk Brugge’da da Eder Balanta ile Federico Ricca, sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. Real’de cezası sona eren kaptan Ramos da sahada olacak.

Santiago Bernabeu'da saat 19:55'te başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Mücadele başladı

Club Brugge, Real Madrid karşısında 8. dakikada Dennis'in golü ile 1-0 öne geçti.

Real Madrid - Club Brugge ilk 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Kroos, Modric, Casemiro, Hazard, Lucaz Vazquez, Benzema

Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Rits, Vormer, Vanaken, Diatta, Tau, Dennis