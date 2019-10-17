Real Madrid çıldırdı: Kante ve Mbappe!

Son yıllarda La Liga'da şampiyonluğu sürekli Barcelona'ya kaptıran dünya devi Real Madrid, müthiş bir transfer harekatına hazırlanıyor.

17 Ekim 2019, Perşembe 00:21 Son Güncelleme:
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Real Madrid çıldırdı: Kante ve Mbappe!

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre; başkan Florentino Perez Kylian Mbappe ve Ngolo Kante'yi kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı.

Mbappe'nin 2022'de biten sözleşmesi için gelecek sezonu bekleme planı yapan Real Madrid'in Kante için ise 100 milyon euro ve James Rodriguez'i bu yaz transfer sezonunda Chelsea'ye önermesinin beklendiği yazıldı.

Çıkan haberlerde başkan Perez'in Mbappe'yi takıntılı olacak kadar beğendiği, teknik direktör Zidane'ın ise Ngolo Kante'yi Real Madrid'in efsane orta sahası olarak düşündüğü yazıldı.

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