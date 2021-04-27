Geçtiğimiz hafta Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan 12 devin içinde yer alan Real Madrid ile Chelsea, bu akşam Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşılaşacak. 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak final öncesi Real Madrid, İngiliz rakibini İspanya'da ağırlayacak. Ev sahibinde Mendy, Ramos, Valverde ve Vazquez, konuk ekipte Kovacic dev maçta olmayacak. Yarı finalin diğer maçında ise 28 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de PSG-Manchester City kapışacak.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan 12 devin içinde yer alan Real Madrid ile Chelsea, bu akşam Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşılaşacak. 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak final öncesi Real Madrid, İngiliz rakibini İspanya'da ağırlayacak. Ev sahibinde Mendy, Ramos, Valverde ve Vazquez, konuk ekipte Kovacic dev maçta olmayacak. Yarı finalin diğer maçında ise 28 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de PSG-Manchester City kapışacak.

Müsabakaların rövanşları 4-5 Mayıs'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle kapanacak.

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Nisan Salı günü Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanacak Real Madrid - Chelsea maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Danny Makkelie'nin yöneteceği dev maç beIN Sports Haber ve beIN Sports 4 ekranlarından futbolseverler ile buluşacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Real Madrid - Chelsea muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius, Benzema

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, James, Chilwell, Jorginho, Kante, Mount, Werner, Havertz