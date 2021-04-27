Real Madrid - Chelsea maçı Canlı

Geçtiğimiz hafta Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan 12 devin içinde yer alan Real Madrid ile Chelsea, bu akşam Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşılaşıyor. 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak final öncesi Real Madrid, İngiliz rakibini İspanya'da ağırlıyor. Ev sahibinde Mendy, Ramos, Valverde ve Vazquez, konuk ekipte Kovacic dev maçta yok. Yarı finalin diğer maçında ise 28 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de PSG-Manchester City kapışacak.

Müsabakaların rövanşları 4-5 Mayıs'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle kapanacak.

Real Madrid - Chelsea ilk 11'ler belli oldu!

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Militao, Nacho, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Benzema, Vinicius

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Christensen, Rüdiger, Chilwell, Kante, Jorginho, Werner, Mount, Pulisic.





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