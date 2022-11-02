UEFA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda son şampiyon Real Madrid sahasında Celtic'i konuk edecek. İspanyol devi, İskoç ekibi karşısında kazanarak grubunu lider tamamlamayı amaçlıyor. Celtic ise Madrid karşısında tarihi bir zafer kazansa dahi F Grubu'nu son sırada tamamlayacak.

Real Madrid-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20.45'te başlayacak olan mücadele İspanya'da Santiago Barnebau Stadı'nda oynanacak. Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Real Madrid-Celtic maçı 11'leri:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Asensio, Vini Jr, Rodrygo.

Celtic: Hart, Juranovic, Starfelt, Jenz, Taylor, O'Riley, Hatate, Abada, Mooy, Maeda, Furuhashi.