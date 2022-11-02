Real Madrid-Celtic maçı (CANLI)

cUEFA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda son şampiyon Real Madrid sahasında Celtic'i ağırlıyor. İspanyol devi, İskoç ekibi karşısında kazanarak grubunu lider tamamlamayı amaçlıyor. Celtic ise Madrid karşısında tarihi bir zafer kazansa dahi F Grubu'nu son sırada tamamlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Stephanie Frappart ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

PENALTI!

4' Valverde vurdu, ceza alanında top savunmanın eline çarptı, hakem Frappart penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

5' Real Madrid'in kaptanı Luka Modric hata yapmadı, kaleci Joe Hart'la topu ayrı köşelere gönderdi.

BİR PENALTI DAHA!

19' Rodrygo ceza sahasının sol çaprazından vurdu, top bu kez O'Riley'in eline çarptı. VAR kontrolü sonrasında penaltı kararı çıktı.

GOL!

21' Rodrygo da Modric gibi Joe Hart ve topu ters köşelere yolladı: 2-0.

BİR PENALTI DAHA, 3 OLDU!

32' Mendy sağ kanattan ceza alanına giren Abada'ya kayarak müdahale yaptı, Abada yerde kaldı ve hakem 3. kez penaltı noktasını gösterdi.

KAÇTI!

35' Juranovic vurdu, Courtois çıkardı! Mücadele 2-0 devam ediyor.

Real Madrid-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20.45'te başlayacak olan mücadele İspanya'da Santiago Barnebau Stadı'nda oynanacak. Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma Exxen ve TV 8.5'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Real Madrid-Celtic maçı 11'leri:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Asensio, Vini Jr, Rodrygo.

Celtic: Hart, Juranovic, Starfelt, Jenz, Taylor, O'Riley, Hatate, Abada, Mooy, Maeda, Furuhashi.