Real Madrid - Celta Vigo maç sonucu: 2-0

İspanya La Liga'nın 28. hafta maçında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti.

Yeni sezon öncesi takımdan ayrılan Zinedine Zidane, Julen Lopetegui ve Santiago Solari sonrası yeniden Real Madrid'e döndükten sonra ilk olarak Celta Vigo karşısında kulübede yer aldı.

Solari döneminde forma şansı bulmakta zorlanan isimlerden Keylor Navas, Marcelo ve Isco; Celta Vigo karşılaşmasına ilk 11'de başladılar.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken maçın 62. dakikasında Real Madrid, aradığı golü Isco ile buldu. Uzun süre sonra formasına kavuşan Isco, Benzema'nın pasında topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren isim oldu: 1-0

Maçın 77. dakikasında ise Solari döneminde formaya hasret kalan bir başka isim Marcelo'nun hazırladığı pozisyonda Gareth Bale topu ağlarla buluşturdu ve takımı rahatlattı: 2-0

Kalan bölümde başka gol olmazken Real Madrid, bu sezon Zidane yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanı almayı başardı.

Real Madrid, bu sonuçla puanını 54'e çıkararak üçüncü sırada kalırken Celta Vigo ise 25 puanla düşme hattından kurtulamadı.

Celta Vigo'da milli oyuncumuz Okay Yokuşlu, maça ilk 11'de başlarken maçın 75. dakikasında yerini Fran Beltran'a bıraktı.