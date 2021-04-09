Real Madrid - Barcelona maçı öncesinde kadrolar belli oldu

La Liga'da nefesler tutuldu ve gözler yarın Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico'ya çevrildi. Şampiyonluk yarışı için de ayrı bir öneme sahip olan Real Madrid - Barcelona maçı öncesinde, Katalan ekibi 65 puanla 2. sırada yer alırken, Los Galacticos, 63 puanla 3. sırada bulunuyor. Real Madrid, bu dev maçı kazanması halinde 66 puanla rakibinin üzerine çıkacak. Barcelona, kazanması durumunda maç fazlası ile Atletico Madrid'i geçerek liderlik koltuğuna oturacak. Bu maç öncesinde her iki takımın kadroları belli oldu.

İşte Real Madrid'in Barcelona maçı kadrosu:

KALECİ: Courtois, Lunin, Altube

DEFANS: Militao, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy

ORTA SAHA: Kross, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

FORVET: Benzema, Asensio, Lucas Vazquez, Vinisius Jr., Mariano, Rodrygo

REAL MADRİD'İN EKSİKLERİ

Real Madrid'de sakatlıkları bulunan Sergio Ramos, Dani Carvajal ile koronavirüse yakalanan Varane kadroda yer almadı. Teknik direktör Zinedine Zidane, sakatlığını atlatan Eden Hazard'ı riske etmemek adına Liverpool maçına saklamak için El Clasico maçının kadrosuna dahil etmedi.

İşte Barcelona'nın Real Madrid maçı kadrosu:

KALECİ: Ter Stegen, Inaki Pena, Arnau Tenas

DEFANS: Lenglet, Dest, Pique, Araujo, Jorbi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Umtiti, Mingueza, Junior

ORTA SAHA: Sergio Busquest, Pijanic, Riqui Piug, Ilaix Moriba, Pedri

FORVET: Messi, Griezmann, Dembele, Braithwaite, Trincao



