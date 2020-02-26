Bir tarafta dünya devi Real Madrid... Diğer tarafta Messi'li Barcelona... İki takım İspanya La Liga'da 26. hafta maçında El Clasico'da kozlarını paylaşacak. Real Madrid şampiyonluk mücadelesi verdiği ezili rakibini taraftarı önünde mağlup etmek istiyor. Barcelona ise deplasmanda kazanarak puan farkını açma peşinde. Dev maç tüm dünyada merakla bekleniyor...

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

1 Mart Pazar günü saat 23:00'te Barneabau'da oynanacak mücadele Spor SMART'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'den...

Sezonun ilk yarısında Nou Camp'ta oynanan mücadele 0-0 sona ermişti. Real Madrid 25 haftası geride kalan La Liga'da 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Real Madrid 53 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Barcelona ise La Liga'da lider durumda. Katalanlar Real Madrid'in 2 puan önünde lider durumda yer alıyor.