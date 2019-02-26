Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Nefesler tutuldu, futbolseverler merakla El Clasico'yu bekliyor. Kral Kupası yarı finalinde Camp Nou'da 1-1 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid, Barcelona'yı Santiano Bernabeu'da konuk edecek. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Barcelona maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak. İşte El Clasico ile ilgili detaylar.
İspanya Kral Kupası, dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen El Clasico'ya sahne olacak. Nou Camp'ta 1-1 biten maçın rövanşında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Barcelona'yı konuk edecek. Hafta sonunda ligde de karşı karşıya gelecek olan iki takım, önce Kral Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Bu sezon zirve yarışından uzak kalan Real Madrid, Kral Kupası'nda Barça'yı eleyerek yoluna devam etmek istiyor. Eflatun Beyazlılar, geçtiğimiz sezon kupada Leganes'e karşı alınan şok yenilginin arkasından elenmişti. Geçen sezon finalde Sevilla'yı 5-0 yenerek müzesine götüren Barcelona ise ezeli rakibini eleyerek bir kez daha kupanın en büyük favorisi konumuna gelmek istiyor.
Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?
27 Şubat Çarşamba günü oynanacak dev maç TSİ 23:00'te başlayacak. Dünyanın merakla beklediği maçın Türkiye'de yayıncısı henüz bulunmuyor. Azeri kanalı İdman TV maçı canlı yayınlayacak. El Clasico'nun canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Karşılaşmayı Sanchez Martinez yönetecek.
Muhtemel 11'ler:
Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon, Kroos, Casemiro, Modric, Vazquez, Vinicius, Benzema
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Umtiti, Pique, Jordi Alba, Vidal, Rakitic, Busquets, Dembele, Messi, Suarez
Sakat ve cezalılar
Ev sahibi Real Madrid'de hafif sakatlıkları bulunan Marcos Llorente ve Isco'nun durumu maç saatinde belli olacak. Barcelona'da ise, Rafinha ve Cillessen sakatlığı nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler. Diz bağlarında zorlanma bulunan Arthur ve hastalığı bulunan Lenglet'in riske edilmesi beklenmiyor. İki takımda da cezalı bir oyuncu bulunmuyor.
İki takım arasında oynanan son 5 maç
Barcelona 1 - 1 Real Madrid / 06.02.2019
Barcelona 5 - 1 Real Madrid / 28.10.2018
Barcelona 2 - 2 Real Madrid / 06.05.2018
Real Madrid 0 - 3 Barcelona / 23.12.2017
Real Madrid 2 - 0 Barcelona / 16.08.2017