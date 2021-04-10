Sadece İspanya’da değil dünyada tüm futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico heyecanı bu akşam yaşanacak. Futbolun iki devi Real Madrid ile Barcelona, Madrid’de kozlarını paylaşacak. Bu El Clasico bir bakıma, İspanya Ligi La Liga’daki şampiyonluk yarışına da direkt etki edecek. Lider Atletico Madrid’in 66 puanı bulunuyor. Atletico’nun hemen ardından 65 puanla Barcelona ikinci ve 2 puan arkasındaki Real Madrid de üçüncü sırada yer alıyor. Ligde zirve yarışında nefesleri kesecek heyecan öncesi ev sahibi Real’de savunmanın kilit isimlerinden kaptan Ramos ile Varane’ın yanı sıra Eden Hazard da kadroda yok.

El Clasico şifresiz mi? Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Alfredo di Stefano Stadı’nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak Real Madrid - Barcelona maçı Türkiye’de sadece D Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.





Real Madrid - Barcelona muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alaba, De Jong, Busquets, Pjanic, Griezmann, Dembele, Messi





Real Madrid - Barcelona maçı öncesi son dakika

El Clasico öncesi takımlardaki son duruma bakılacak olursa Real Madrid’in savunmadaki eksikleri göze çarpıyor. Ev sahibi ekipte Sergio Ramos ve Dani Carvajal sakatlıkları, Raphael Varane ise Covid-19 testi pozitif çıktığı için bu mücadelede forma giyemeyecek. Barcelona’da ise eksik oyuncular listesinde ise Neto, Coutinho ve Ansu Fati yer alıyor. Durumları belirsiz olan Gerard Pique ve Sergio Roberto ise teknik direktör Ronald Koeman tarafından maç kadrosuna dahil edilmiş durumda.

Mateu Lahoz'un yerine Jesus Gil Manzano

Geçtiğimiz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih-PSG karşılaşmasını yöneten Mateu Lahoz, El Clasico’nun da hakemiydi. Ancak Lahoz’un bir kas sakatlığı yaşadığı ve bu yüzden dev karşılaşmayı onun yerine Jesus Gil Manzano’nun yöneteceği açıklandı.

El Clasico’nun önemi vurgulanıyor

La Liga sosyal medya hesapları, maç öncesinde evrensel tanıtım videoları yayınlayarak El Clasico’nun önemini vurguluyor. Bu tanıtım videolarından en çok dikkat çekeni ise Kapadokya temalı video oldu. Peri bacaları ve balon turunun ağırlıklı olduğu tanıtım videosu sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Son 3 maçı da kaybetmedi

Barça’da Coutinho ve Fati sakatlıkları sebebiyle olmayacak ama Pique kafileye dahil edildi. İki takımın ilk yarıdaki maçını Los Galacticos, Nou Camp’ta 3-1 kazanmıştı. Ayrıca Zinedine Zidane’ın öğrencileri, ezeli rakibine karşı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ayrıca Karim Benzema’lı Real, evindeki 21 lig maçının 17’sini kazanırken, Lionel Messi’li Katalanlar da yine ligde; son 9 deplasman maçından da zaferle ayrıldı.

El Clasico'lara damga vuran adam: Lionel Messi

El Clasico’da Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, istatistikleriyle öne çıkıyor. Real Madrid’e karşı 44 kez sahada yer alarak El Clasico’da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanının sahibi 33 yaşındaki Messi, söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı. Bu gollerin 18’ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2, İspanya Süper Kupa’da ise 6 kez Real Madrid’e karşı gol sevinci yaşadı.

Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantılarında iki takımın teknik direktörü Zinedine Zidane ve Ronald Koeman açıklamalarda bulundu.

Zinedine Zidane: Biz hazırlığımızı her maçta olduğu gibi yaptık

Zidane, çok zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyleyerek, “Biz hazırlığımızı her maçta olduğu gibi yaptık. Zorlu bir maç olacak ama dinlenmek için birkaç günümüz vardı ve şu anda hazır durumdayız. Ne olursa olsun iki takım için de lig bitmiş olmayacak. Kazanılması gereken çok puan var. Kazanmak için iyi bir performans ortaya koymalıyız. Sezon daha bitmedi ve biz henüz herhangi bir kupa kazanmış durumda değiliz. Çalışmaya ve odaklanmaya devam etmek durumdayız” şeklinde konuştu. Zidane, Lionel Messi hakkında da açıklamalarda bulunarak, “Umarım Barcelona’da kalır. Bu lig, için çok iyi bir durum. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Ronald Koeman: Takımın güveni yüksek!

Ronald Koeman, El Clasico’nun sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışında belirleyici olmadığını ifade ederek, “Takımın güveni yüksek. Son dönemlerde iyi sonuçlar elde ettik. İki takım da ligi kazanmak için mücadele ediyor. Hücumda ve savunmada gelişim gösterdik. Sonuç ne olursa olsun lig yarışında belirleyici olmayacak ama maçı kazanan takım ciddi bir moral kazanacak. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde ilerlemesine ve lig yarışına ortak olmasına rağmen aşırı bir eleştiri altında” şeklinde konuştu.

Rekabet 119 yıldır devam ediyor

İki takım arasında ilk olarak 1902 yılında oynanan maçla başlayan tarihi rekabette, ligde 181, tüm kulvarlarda ise 278 karşılaşma yapıldı. Lig maçlarının 74’ünü Real Madrid, 72’sini Barcelona kazanırken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi 115, Real Madrid 101 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 62 maçta kazanan taraf olmadı.