İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. Dünyada sonucu merakla beklenen maçta Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk mücadelesinde Atletico Madrid'in gerisinde kalan iki dünya devi mücadeleyi kazanarak yarıştan uzaklaşmak istemiyor.

Real Madrid - Barcelona hangi kanalda, saat kaçta?

10 Nisan Cumartesi günü Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadele Spor SMART'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...









Real Madrid - Barcelona muhtemel 11'ler...

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Junior, Benzema

Barcelona: Stegen, Pique, Lenglet, Jong, Dest, Busquests, Pedri, Alba, Dembele, Griezmann, Messi











