Real Madrid - Barcelona hangi kanalda, saat kaçta?
İspanya La Liga'da 30. hafta maçında Real Madrid ile ezeli rakibi Barcelona kozlarını paylaşacak. El Clasico heyecana tüm dünyada yaşanacak. Atletico Madrid'in gerisinde olan iki takımda kazanarak şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemiyor. Peki, Real Madrid - Barcelona hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. Dünyada sonucu merakla beklenen maçta Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk mücadelesinde Atletico Madrid'in gerisinde kalan iki dünya devi mücadeleyi kazanarak yarıştan uzaklaşmak istemiyor.
Real Madrid - Barcelona hangi kanalda, saat kaçta?
10 Nisan Cumartesi günü Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadele Spor SMART'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1380510688959926275?s=20
Real Madrid - Barcelona muhtemel 11'ler...
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Asensio, Junior, Benzema
Barcelona: Stegen, Pique, Lenglet, Jong, Dest, Busquests, Pedri, Alba, Dembele, Griezmann, Messi