Cumartesi akşamı 20.00’de başlayacak El Clasico Özel programında D-Smart spiker ve yorumcuları stüdyoda maç öncesi değerlendirmelerde bulunurken, TFF UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber programa konuk olarak maç öncesi analizlerini D-Smart izleyicileriyle paylaşacak. Alfredo Di Stefano Stadyumunda oynanacak maç öncesinde Dündar Keşaplı, stadyumdan canlı bağlanarak son gelişmeleri aktaracak.

LaLiga’da şampiyonluk düğümünü çözecek El Clasico saat 22.00’de başlayacak ve maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan canlı yayınlanacak.

Maç sonrasında canlı bağlantılar ve usta yorumlarla El Clasico ile ilgili tüm değerlendirmeler El Clasico Özel maç sonu programıyla ekrana gelecek. 5 saatlik El Clasico keyfiniz D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta yaşanacak.



