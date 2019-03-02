Real Madrid - Barcelona (CANLI izle)

İspanya’da ve tüm dünyada futbolseverler, bu akşam bir kez daha nefeslerini tuttu. Çünkü El Clasico’da bu yıl Real Madrid ile Barcelona bir kez daha kozlarını paylaşıyor. İlk olarak 6 Şubat 2019’da İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelen iki takım, 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz çarşamba günü Bernabeu’da oynanan rövanşı 3-0 kazanan Barça, finalde Valencia’nın rakibi oldu.

Bu kez İspanya Ligi La Liga’da ama yine Bernabeu’daki kapışma 22.45’te başladı ve Beinsports2’den ekranlara geliyor. Lionel Messi önderliğnideki Katalanlar, 57 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, ev sahibi 48 puanla ikinci Atletico Madrid’in (50) ardından üçüncü sırada yer alıyor.

İlk düdük çaldı ve maç başladı

Barcelona, 26. dakikada Rakitic'i ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

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El Clasico'da ilk 11'ler

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Dembele, Messi, Suarez