Real Madrid - Atletico Madrid maçı iddaa oranları

Son olarak Kral Kupası’nda Real Zaragoza deplasmanına çıkan Real Madrid, farklı şekilde kazanarak turladı. Öncesinde ligde Valladolid deplasmanına çıkan Los Galacticos, Nacho Fernandez’in son anlara doğru bulduğu tek golle kazandı ve zirvede oturmaya devam etti. Ligde 12 maçtır kaybetmeyen Real Madrid, rakibiyle bu sezon iki kez karşılaşırken iki maçta da gol sesi çıkmadı. Ev sahibinde Hazard dışında önemli bir eksik yok.

Eibar deplasmanında aldığı yenilginin ardından evinde Leganes ile berabere kalan Atletico Madrid, beklenmedik puanlar kaybetti. Ligdeki son 7 deplasman maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Atl. Madrid, Real Madrid deplasmanında ise 6 maçtır kaybetmiyor. Konuk ekipte savunmacılar Jose Gimenez, Trippier; orta sahadan Koke, Lemar; hücumdan Joao Felix ve Diego Costa sakat.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Real Madrid, ligdeki son 8 maçının ilk yarılarında gol yemedi.

• Atletico Madrid’in deplasmandaki 10 maçının 9’u 2,5 Gol Altı bitti.

• Real Madrid’in sahasında son 5 maçın 4’sünde ilk yarılar berabere bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği oyun maç sonucu. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %48’i maçta Real Madrid’in kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %11’i maçta 3 gol atılmayacağını düşünüyor.