İspanya Ligi’nde bu akşam nefesler kesilecek. La Liga’da Real Madrid ile Atletico Madrid, derbide karşılaşacak. 12. hafta öncesi 1 maçı eksik namağlup Atletico 26 puanla lider, 2 maçı eksik ev sahibi Real Madrid ise 20 puanla dördüncü. Dünyanın sonucunu merakla beklediği maçta iki takımda kazanarak sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Santiago Bernabeu'da saat 23.00’teki mücadele, D-Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart’tan ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Real Madrid - Atletico Madrid muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varene, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Odegaard, Asensio, Benzema

Atletico Madrid: Oblak, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Koke, Niguez, Llorente, Carrasco, Felix, Suarez











