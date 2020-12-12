Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
La Liga'nın 13. haftasında namağlup lider Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'e konuk olacak. 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Diego Simeone yönetimindeki Atletico, güçlü rakibini de avlayıp yoluna doludizgin devam etmenin hesaplarını yapıyor. Son 4 maçta sadece 1 galibiyet çıkan Zidane'ın Real'i ise derbi zaferiyle zirveye yaklaşmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan son hafta lider çıkan ve moral depolayan Real Madrid, 20 puanla haftaya 4. sırada girdi.
İspanya Ligi’nde bu akşam nefesler kesilecek. La Liga’da Real Madrid ile Atletico Madrid, derbide karşılaşacak. 12. hafta öncesi 1 maçı eksik namağlup Atletico 26 puanla lider, 2 maçı eksik ev sahibi Real Madrid ise 20 puanla dördüncü. Dünyanın sonucunu merakla beklediği maçta iki takımda kazanarak sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Santiago Bernabeu'da saat 23.00’teki mücadele, D-Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart’tan ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
MADRID DERBİSİNE İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
Real Madrid - Atletico Madrid muhtemel 11'ler:
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varene, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Odegaard, Asensio, Benzema
Atletico Madrid: Oblak, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Koke, Niguez, Llorente, Carrasco, Felix, Suarez