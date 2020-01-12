Real Madrid Atletico Madrid derbisi İspanya Süper Kupası'nın sahibini belirliyor. Madrid ekipleri, Suudi Arabistan'da kozlarını paylaşıyor. Yarı finalde Benzema, Hazard ve Bale gibi isimlerin yokluğunda Valencia’yı 3-1’lik skorla rahat geçen Real Madrid’de Kroos, Isco ve Modric golleri atan isimlerdi. 19 Ekim’den bu yana hiçbir resmi maçta mağlubiyet almayan Zidane’ın ekibi ezeli rakibini yenerek bu prestijli kupayı bir kez daha müzesine götürmek istiyor.

Nefesleri kesen bir mücadelenin ardından Barcelona’yı 3-2’lik skorla saf dışı bırakan Atletico Madrid ise üst üste çıktığı 5 resmi maçı da kazandı. Sırasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova, La Liga’da Osasuna, Real Betis ve Levante, Süper Kupa’da ise Barcelona’yı yenen Diego Simeone’nin öğrencileri gözünü kupaya çevirdi.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan dev randevu saat 21.00'de başladı. TRT SPOR'dan naklen şifresiz olarak yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Eflatun Beyazlılar’da Hazard, Benzema, Bale ve Asensio’nun sakatlığı devam ediyor. Kırmızı Beyazlılar Diego Costa, Lemar ve Gimenez’den yoksun olacak. Koke’nin durumu ise şüpheli. Atletico’nun gol umudu yine Barcelona karşısında da ağları havalandıran Morata olacak.

Real Madrid - Atletico Madrid ilk 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, R. Varane, Toni Kroos, Modric, Casemiro, Valverda, Jovic, İsco, F. Mendy

Atletico Madrid: Oblak: Lodi, Gimenez, Felipe, Trippier, Thomas, Herrera, Saul, Correa, Joao Felix, Morata







