La Liga'da 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Real Madrid sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Ev sahibi takımda Ceballos, misafir takımda Stefan Savic, Luis Suarez sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giymeleri beklenmiyor.

Real Madrid hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 Inter zaferinden sonra 10 sayılık farkla Madrid derbisine çıkacak. Ligdeki son maçta Toni Kroos ve Marco Asensio'nun golleriyle Real Sociedad karşısında rahat bir galibiyet aldı. Son 9 resmi maçta galibiyetle ayrılırken Atletico Madrid karşısında galibiyetle ayrılırlarsa puan farkını 13'e çıkartacak.

Atletico Madrid kendi adına önemli bir galibiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için Porto'yu deplasmanda yenmeleri gerekiyordu ve Antoine Griezmann, Angel Correa ve Paul'un golleri sayesinde kazandılar.

Atletico Madrid ligde son hafta sahasında Mallorca'ya 2-1 kaybetti.

Ligde 12 maçla en fazla galibiyet alan Real Madrid, 37 golle en fazla gol atan takım. Deplasmanda oynadığı son 7 maçta kalesinde gol kapatamayan Atletico Madrid karşısında galibiyete yakın taraf.



