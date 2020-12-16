Real Madrid, La Liga'nın 14. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde Gladbach, ligde ise Sevilla ve Atletico Madrid'i mağlup ederek ayağa kalkan ve moral depolayan Real Madrid, çıkışını Athletic Bilbao karşısında da sürdürüp zirveye bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Ligde 3 maçtır kazanamayan, deplasmanda 5 maçtır 3 puana hasret olan Bilbao ise kötü serisine güçlü rakibi karşısında son vermek istiyor.

Ev sahibinde Luka Jovic, konuk ekipte ise Peru Nolaskoain sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecekler. Real Madrid'de ayrıca Casemiro, kırmızı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

17 Aralık gecesi TSİ 00.00'da başlayacak 90 dakika Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Real Madrid - Athletic Bilbao muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Modric, Valverde, Kroos, Vazquez, Vinicius, Benzema

Athletic Bilbao: Simon, Capa, Nunez, Martinez, Yuri, Garcia, Lopez, Garcia, Williams, Muniain, Villalibre