Real Madrid - Atalanta | Zinedine Zidane'nin en güzel Şampiyonlar Ligi golü!
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'yı konuk ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'nin 2002 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Glasgow'da oynanan Bayer Leverkusen maçında attığı harika vole golünü hatırlayalım...
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında Atalanta'yı konuk ediyor. İlk mücadeleden 1-0 galip ayrılan Real Madrid'de Teknik Direktör Zinedine Zidane'nin 2002 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Glasgow'da oynanan Bayer Leverkusen maçında attığı harika vole golü, Fransız Futbolu tarafından Şampiyonlar Ligi tarihinin en güzel golü seçilmişti. İşte o gol...