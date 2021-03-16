Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında Atalanta'yı konuk ediyor. İlk mücadeleden 1-0 galip ayrılan Real Madrid'de Teknik Direktör Zinedine Zidane'nin 2002 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Glasgow'da oynanan Bayer Leverkusen maçında attığı harika vole golü, Fransız Futbolu tarafından Şampiyonlar Ligi tarihinin en güzel golü seçilmişti. İşte o gol...