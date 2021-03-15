UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Real Madrid ile Atalanta kozlarını paylaşacak. 9 eksikle gittiği İtalya’dan Mendy'nin golüyle 1-0 galip ayrılan Real Madrid, evinde tur biletini almak istiyor. İtalyan ekibi ise İspanya'da sürpriz peşinde olacak. Ev sahibinde sakatlıkları bulunan Hazard, Mariano, Carvajal ve kart cezalısı Casemiro, kritik maçta forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise kart cezalısı Freuler'in yanı sıra sakatlıkları süren Sutalo ile Hateboer, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta Porto, Borussia Dortmund, PSG ve Liverpool adını çeyrek finale yazdırmıştı. Devler Ligi'nde son 8'e kalacak diğer 4 takım da Sarı ve Çarşamba gecesi oynanacak rövanşların ardından belli olacak.

Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanacak Real Madrid - Atalanta maçını Danny Makkelie yönetecek. 16 Mart Salı günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Real Madrid - Atalanta muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema

Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Palomino, Roon, Pessina, Gosens, Maehle, Ilicic, Muriel, Zapata