Real Madrid - Atalanta maçı (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Real Madrid ile Atalanta kozlarını paylaşıyor. 9 eksikle gittiği İtalya’dan Mendy'nin golüyle 1-0 galip ayrılan Real Madrid, evinde tur biletini almak istiyor. İtalyan ekibi ise İspanya'da sürpriz peşinde. Ev sahibinde sakatlıkları bulunan Hazard, Mariano, Carvajal ve kart cezalısı Casemiro, kritik maçta forma giyemiyor. Konuk ekipte ise kart cezalısı Freuler'in yanı sıra sakatlıkları süren Sutalo ile Hateboer, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakan isimler.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta Porto, Borussia Dortmund, PSG ve Liverpool adını çeyrek finale yazdırmıştı. Devler Ligi'nde son 8'e kalacak diğer 4 takım da Sarı ve Çarşamba gecesi oynanacak rövanşların ardından belli olacak.

Real Madrid - Atalanta maçı hangi kanalda?

Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan Real Madrid - Atalanta maçını Danny Makkelie yönetiyor. TSİ 23.00'te başlayan beIN Sports 1'den naklen yayınlanan mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Real Madrid - Atalanta ilk 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Ramos, Varane, Nacho, Vazquez, Kroos, Modric, Valverde, Mendy, Vinicius, Benzema

Atalanta: Sportiello, Toloi, Romero, Djimsiti, Maehle, De Roon, Pessina, Gosens, Malinovskyi, Pasalic, Muriel