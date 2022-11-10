Turkish Airlines EuroLeague'de son şampiyon Anadolu Efes ile son finalist Real Madrid, İspanya'da kozlarını paylaşacak. Sezona istediği gibi başlayamayan temsilcimiz, geride kalan 6 maçta yalnızca 2 kez kazanırken, Madrid temsilcisi ise 3 mücadelede sahadan zaferle ayrıldı. Ergin Ataman'ın öğrencilerinin tek hedefi, İspanyol devi karşısında zafere uzanıp, kötü gidişata son vermek. Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 42 kez karşılaşırken, Lacivert Beyazlılar, 15 galibiyet ve 27 mağlubiyet elde etti.

Real Madrid-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wizink Center'da oynanacak Real Madrid-Anadolu Efes maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. S Sport'tan yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Avrupa arenasındaki 774. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 773 karşılaşmada 440 galibiyet ve 333 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 526. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 525 karşılaşmada 283 galibiyet ve 242 yenilgielde etti.

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 42 kez karşılaşırken, Lacivert Beyazlılar, 15 galibiyet ve 27 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Efes, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 40 karşılaşmada temsilcimiz 14 galibiyet ve 26 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague’in 6. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih'e deplasmanda 78-81 mağlup olmuş, Real Madrid ise EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 83-77 yenmişti. EuroLeague’de 6. haftanın ardından Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 14., Real Madrid ise 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 9. sırada yer alıyor.



