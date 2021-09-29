Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2021/22 sezonu 1. hafta maçında Real Madrid'e konuk olacak. EuroLeague'de 2018-2019’da final oynayan, koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Anadolu Efes, geçen sezon tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmıştı. Ergin Ataman yönetimindeki temsilcimiz, güçlü rakibini deplasmanda devirip galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Real Madrid-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Eylül Perşembe günü Wizink Center’da oynanacak olan Real Madrid-Anadolu Efes maçı TSİ 21:45’te başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Rekabette Real Madrid önde

Anadolu Efes ile Real Madrid arasında Turkish Airlines EuroLeague'de yaşanan rekabette İspanyol ekibinin üstünlüğü bulunuyor. 2001-2002 sezonundan bu yana 37 kez karşılaşan iki takımdan Real Madrid 25, Anadolu Efes 12 galibiyet aldı.İspanya’da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekip galibiyet sayısında 14-4 üstünlük kurdu.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 728. maçında!

Turkish Airlines EuroLeague 2021-2022 sezonu ilk haftasında deplasmanda Real Madrid'le karşılaşacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 728. maçına çıkacak. EuroLeague'in son şampiyonu Efes, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 727 karşılaşmanın 415’ini kazandı, 312’sinde ise mağlup oldu. Temsilcimiz, basketbolda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 479 maçta ise 258 galibiyet, 221 mağlubiyet yaşadı.

Ergin Ataman: EuroLeague'e kazanarak başlamak istiyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'de ilk hafta heyecanı yaşanacakken temsilcilerimizden Anadolu Efes, sezonu Real Madrid deplasmanında açacak. Son şampiyon Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu Real Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

'Organize basketbolumuzu yansıtmaya çalışacağız'

Kazanarak başlamak istediklerini belirten Ataman, "Sezona zorlu Real Madrid deplasmanı ile başlıyoruz. Çok saygı duyduğumuz bir coach ve takıma karşı iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Real Madrid’de geçen sezona göre değişen 3-4 oyuncu var, biz ise sakat oyuncularımızın maç saatindeki durumuna göre sadece bir değişiklikle çıkıp organize basketbolumuzu yansıtmaya çalışacağız. Sezon başı itibarıyla henüz tam formda olmasak da en iyi mücadeleyi verip kazanarak başlamak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon Madrid’de oynadığımız üç maçı da seyircisiz oynamıştık. Şimdi Real Madrid taraftarının karşısına şampiyon takım olarak çıkmak bizim için gurur verici. Umarım taraftarların oyundan keyif aldığı bir maç olur" ifadelerini kullandı.

Doğuş Balbay: Önemli olan kendi basketbolumuzu oynamamız

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk hafta mücadelesinde son şampiyon Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimizden Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

'Bizim için çok ciddi bir sınav olacak'

Kendi basketbollarını Real Madrid karşısında da oynamalarının önem taşıdığına değinen Balbay, "EuroLeague’deki ilk maçımızda geçtiğimiz sezon play off’ta karşılaştığımız Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacağız. Sezonun henüz başı olmasına rağmen bizim için çok ciddi bir sınav olacak. Biz geçtiğimiz sezonki kadromuzu koruduk, Real Madrid kadrosuna bazı eklemeler yaptı. Bence güzel bir maç olacak. Önemli olan bizim kendi basketbolumuzu oynamamız ve her gün oyunumuzun üzerine koyarak devam etmemiz. Umarım EuroLeague’de yeni sezon açılışımızı galibiyet ile yaparız" dedi.

Pablo Laso: EuroLeague şampiyonuna karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında Real Madrid, sahasında temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso, açıklamalarda bulundu.

Efes'e büyük övgü

Efes hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunan Pablo Laso, "Anthony Randolph ve Trey Thompkins dışındaki oyuncularımız hazır durumdayken sadece Jeffery Taylor ve Sergio Llull'un oynama durumlarını maç öncesi belirleyecek bazı sorunları bulunuyor. EuroLeague şampiyonuna karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğinin farkındayız. Üç yıldır aynı çekirdekle her pozisyonda üst seviye basketbol oynayabilen bir takımla harika bir maç... Arka alanda birbirlerini gerçekten çok iyi şekilde tamamlayan Anderson, Simon, Micic, Larkin ve Beaubois yer alıyor. Domine ediyorlar. Ayrıca 4 numarada Moerman gibi Singleton gibi güçlü oyunculara sahipler. Dunston, fiziksel olarak çok güçlü. Pleiss, hem çemberden uzak hem yakın çok iyi olduğundan alan açabiliyor. Sertaç Şanlı'yı kaybettiler ama Petrusev geldi ki ABA Ligi'nin geçtiğimiz sezonki en iyi oyuncularından biriydi" dedi.

Walter Tavares: Anadolu Efes'e karşı oynamayı dört gözle bekliyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında Real Madrid, temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk edecek. Real Madrid'in yıldızlarından Walter Tavares, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

'Onlara karşı oynamayı dört gözle bekliyoruz'

Son şampiyon Anadolu Efes'e karşı oynamayı dört gözle beklediklerini belirten Tavares, "Bence hem sezon öncesi hem de İspanya Süper Kupası'nda harika bir iş çıkardık. Çok zorlu EuroLeague'e başlama noktasında iyi bir ritimle geliyoruz. Açılışı dört göle bekliyoruz. Aynı hedeflere sahibiz ve üst düzey bir rekabet adına iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Fiziksel olarak iyi durumda olmamız, herkesin iyi hissetmesi ve sezon sonuna uzun süreli sakatlıklar olamdan, iyi bir formda gitmemiz gerekiyor. Aksi şekilde olumsuz durumlar olmazsa sezon sonuna kadar takımlara büyük sıkıntılar çıkarabiliriz. Efes'i antrenman öncesi izledik. Petrusev dışında yeni bir oyuncuları yok. Aynı takımla devam ediyorlar. Onlara karşı oynamayı dört gözle bekliyoruz. Şampiyonlara karşı oynamak her zaman ekstra bir motivasyon yaratır. Şampiyonlarla aynı seviyede oynayabileceğimizi göstermeye çalışmayı hedefliyoruz. Evimizde elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.