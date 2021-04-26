Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi üçüncü maçında Real Madrid'le deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes, üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde ilk iki maçta Real Madrid’i 90-63 ve 91-68 yenerek durumu 2-0’a getirdi. Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan da galip geldiği takdirde adını Final Four'a yazdıracak. İki takım, Turkish Airlines EuroLeague'de 35. kez karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de 2000 yılından itibaren oynanan 34 müsabakanın 23’ünü Real Madrid, 11’ini ise Anadolu Efes kazandı.

Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

27 Nisan Salı günü Wizink Center’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Efes'in Euroleague’deki 475. maçı

Avrupa arenasındaki 723. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 722 karşılaşmada 412 galibiyet ve 310 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 475. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 474 karşılaşmada 255 galibiyet ve 219 yenilgi elde etti.

Üstünlük Real Madrid'de

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 36 kez karşılaşırken, temsilcimiz 12 galibiyet ve 24 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 2 maçta takımımız 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de 2 takım arasında oynanan 34 karşılaşmada Efes, 11 galibiyet ve 23 mağlubiyet elde etti.



