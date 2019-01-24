(ÖZET) Real Madrid - Anadolu Efes maç sonucu: 92-84

Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, son şampiyon İspanya temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Micic ve Simon'un sayılarıyla etkili başlayan Anadolu Efes, 6:20 kala 4-10 üstün olan taraftı. Kalan bölümde temsilcimiz, özellikle Randolph'u durdurmakta zorlandı. Randolph, Real Madrid adına ilk çeyrekte 14 sayı üretti ve çeyrek de 21-21 sona erdi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan temsilcimiz, ilk bölümde farkı 5 sayıya çıkarmayı başarırken son 4 dakikalık bölüme girilirken de 30-35'lik skorla üstün taraftı. Fakat sonrasında 7-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 1:18 kala 37-35 öne geçti. Kalan bölümde Micic ile etkili olan temsilcimiz, ilk yarıyı 42-42 noktalamayı başardı.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Real Madrid, 6:46 kala 51-44'lük üstünlüğü yakaladı. Kısa sürede dengeyi yakalayan temsilcimiz, 5:45 kala skoru 51-51'e getirdi. Real Madrid, tekrar 4 sayıyla öne geçmesine rağmen temsilcimiz, 2:21 kala 57-59'luk üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümünde Llull ile etkili olan Real Madrid, çeyreği 64-61 önde tamamladı.

Real Madrid, son çeyreğin başında farkı 7 sayıya kadar çıkarsa da 7:07 kala Anadolu Efes skoru 72-72 ile eşitlemeyi başardı. 4:12 kala ise Real Madrid, tekrar farkı açarak skoru 81-72 yaptı. 2:22 kala ise temsilcimiz, tekrar farkı indirerek skoru 83-79'a getirdi. Kalan bölümde ev sahibi Real Madrid, hata yapmayarak karşılaşmadan 92-84'lik skorla galip ayrıldı.

Real Madrid, 20. maçında 16. kez galip gelirken temsilcimiz ise 20. maçında 7. mağlubiyetini aldı.

Real Madrid'de Anthony Randolph 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sergio Llull 19, Walter Tavares 10 sayı üretti.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic 21 sayıyla en skorer isim olurken Tibor Pleiss 15, Brock Motum da 13 sayı attı.

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